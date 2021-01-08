Доменек: "Хотел бы подписать Марадону в "Нант", но он умер"

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Доменек: "Хотел бы подписать Марадону в "Нант", но он умер"

Новый наставник "Нанта" Раймон Доменек пошутил в ответ на просьбу журналиста раскрыть трансферные планы клуба.

"Я бы хотел подписать Марадону, но он умер. Как есть, так есть. У меня много ограничений во время этого трансферного окна", - цитирует Доменека Get French Football News.

68-летний Доменек возглавил "Нант" в декабре, вернувшись к тренерской работе спустя 10 лет.

Марадона умер 25 ноября в возрасте 60 лет из-за острого отёка лёгких, вызванного обострением хронической сердечной недостаточности.

Не пропустите: Марадона завещал поместить свое тело в мавзолей. | http://soccernews.ru
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