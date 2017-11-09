Доменек: "Матерацци был лучшим в финале Чемпионата Мира 2006-го года"

Теги франциямарко матераццикриштиану роналдуджанлуиджи буффонзинедин зидан

Доменек: "Матерацци был лучшим в финале Чемпионата Мира 2006-го года"Бывший главный тренер сборной Франции Раймон Доменек назвал лучших игроков, против которых играла его команда.

"Назвать самых сильных соперников? Это сложно. Я бы выделил Буффона и Криштиану РоналдуСавиола тоже был очень сильным игроком. Если же говорить о финале ЧМ 2006-го года, то это был МатерацциОн забил в игре, добился удаления Зидана и реализовал свой послематчевый пенальти - лучший", - цитирует 65-летнего специалиста FootMercato.

Напомним, Тите назвал Францию одним из фаворитов ЧМ-2018. | soccernews.ru

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