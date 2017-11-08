Доменек не видит трагедии в том, что сборная Италии может не попасть на ЧМ-2018

Экс-тренер сборной Франции Раймон Доменек поделился ожиданиями от стыкового матча между сборными Италии и Швеции.

"Возможное непопадание Италии на ЧМ-2018 станет трагедией для вас, итальянцев, но не для мира. Хотя, конечно, "Скуадра Адзурра" квалифицируется. Вспомните, в 2006 году у вас были такие же проблемы, а в итоге Италия выиграла мундиаль.

У Италии есть игроки, знающие, как справиться со стрессовой ситуацией. У Швеции таких футболистов гораздо меньше. Что касается лучших игроков итальянской сборной, то назову Бонуччи. Возможно, Барцальи. Он до сих пор находится в прекрасной форме" - приводит слова Доменека Football Italia.

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