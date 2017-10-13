Доменек: "Обходиться без Бензема в сборной - глупо"

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Доменек: "Обходиться без Бензема в сборной - глупо"Известный тренер Раймон Доменек высказался о ситуации, в которой оказался форвард мадридского "Реала" Карим Бензема, не проходящий в состав сборной Франции.

"Необходимо поклониться Бензема за то, что он на протяжении девяти или десяти лет подряд в выступает в основном составе "Реале", выиграв все возможные турниры с шестью тренерами. Мне жаль его, он действительно хочет играть за Францию. То, что с ним происходит - печально. Достаточно глупо - обходиться без такого игрока", - цитирует 65-летнего специалиста le10sport.

Напомним, Динь высказался о шансах сборной Франции выиграть Чемпионат Мира

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