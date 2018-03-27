Доменек прокомментировал потерю Кокорина для сборной России
Бывший главный тренер сборной Франции Раймон Доменек прокомментировал потерю нападающего Александра Кокорина для национальной команды России.
"Потеря Кокорина для России - это как потеря Анри для меня в 2006 году. Советы раздавать сложно, разве что потенциальному сменщику Кокорина - он должен работать за двоих. Футбол состоит из рисков, и задача команд в том числе состоит в преодолении проблем. На ЧМ-2006 Италия тоже столкнулась с кучей трудностей, однако она стала чемпионом мира" - сказал Доменек.
Напомним, что Кокорин получил тяжёлую травму колена и больше не сыграет в этом сезоне, а также пропустит ЧМ-2018.
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