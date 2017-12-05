Доменек: "ПСЖ может дойти до финала ЛЧ, если на ранней стадии турнира не встретится с "Манчестер Сити"

Известный французский тренер Раймон Доменек расхвалил форварда ПСЖ Неймара.

" Я видел его первый матч против "Генгама". Это было фантастично. Все было идеально, и он сделал правильный выбор в нужное время. Он может менять исход матчей, он может изменить ПСЖ , который никогда не доходил до финала. Теперь, когда у них есть Неймар, они могут добраться до него, если на ранней стадии не встретятся с "Манчестер Сити". Он также является кандидатом на финал. Неймар, безусловно, может быть одним из лучших игроков в Европе. Эта команда поможет ему выиграть "Золотой мяч ", - цитирует 65-летнего специалиста le10sport.

Напомним, Кавани намерен помочь Неймару побить рекорд Ривалдо. | soccernews.ru