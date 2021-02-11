Доменек уволен из "Нанта" спустя 1,5 месяца после назначения
"Нант" в своём официальном твиттере объявил о смене главного тренера команды.
Должность наставника "канареек" покинул Раймон Доменек, который пришёл в клуб всего 1,5 месяца назад.
Преемником финалиста ЧМ-2006 стал Антуан Комбуаре, известный по работе в ПСЖ.
"Нант" занимает 18-е место в турнирной таблице Лиги 1. Накануне команда вылетела из Кубка Франции от "Ланса" (2:4).
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|О
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|2
|Марсель
|28
|56
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|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
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|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
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|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
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|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13