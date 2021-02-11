Доменек уволен из "Нанта" спустя 1,5 месяца после назначения

"Нант" в своём официальном твиттере объявил о смене главного тренера команды.

Должность наставника "канареек" покинул Раймон Доменек, который пришёл в клуб всего 1,5 месяца назад.

Преемником финалиста ЧМ-2006 стал Антуан Комбуаре, известный по работе в ПСЖ.

"Нант" занимает 18-е место в турнирной таблице Лиги 1. Накануне команда вылетела из Кубка Франции от "Ланса" (2:4).

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