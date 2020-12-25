Доменек возобновит тренерскую карьеру в "Нанте"

Теги нантраймон доменек

Доменек возобновит тренерскую карьеру в "Нанте"

Экс-тренер сборной Франции Раймон Доменек вскоре должен возглавить "Нант".

Как сообщает L’Équipe, французский клуб подпишет с 68-летним специалистом контракт до конца сезона. Отмечается, что Доменек не будет набирать свой тренерский штаб и будет работать с тренерами, которые есть в клубе.

Доменек не занимался тренерской деятельностью 10 лет. Его последним местом работы была сборная Франции, которую он тренировал с 2004 по 2010 год.

После 17 туров "Нант" идет в Лиге 1 на 16-й позиции. У команды 8-матчевая безвыигрышная серия.

Читайте также: Финалист ЧМ-2006 может возглавить сборную Сербии. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Фанаты "Локомотива" отпраздновали уход Кикнадзе и Мещерякова

Фанаты "Локомотива" отпраздновали уход Кикнадзе и Мещерякова

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов