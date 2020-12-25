Доменек возобновит тренерскую карьеру в "Нанте"

Экс-тренер сборной Франции Раймон Доменек вскоре должен возглавить "Нант".

Как сообщает L’Équipe, французский клуб подпишет с 68-летним специалистом контракт до конца сезона. Отмечается, что Доменек не будет набирать свой тренерский штаб и будет работать с тренерами, которые есть в клубе.

Доменек не занимался тренерской деятельностью 10 лет. Его последним местом работы была сборная Франции, которую он тренировал с 2004 по 2010 год.

После 17 туров "Нант" идет в Лиге 1 на 16-й позиции. У команды 8-матчевая безвыигрышная серия.

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