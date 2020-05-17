Доменико Тедеско и легионеры "Спартака" прилетят в Москву в начале недели

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Доменико Тедеско и легионеры "Спартака" прилетят в Москву в начале недели

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско и легионеры московского клуба прилетят в Россию в начале следующей недели, соолрбщают российские СМИ.

По данным источника, в настоящее время за пределами России, кроме Тедеско, находятся ассистент главного тренера Андреас Хинкель, тренер вратарей Макс Урванчки, тренер по реабилитации Влад Чепзанович, защитники Самуэль Жиго и Малькольм Баду, полузащитники Гус Тиль, Алекс Крал и нападающий Йордан Ларссон. Все они покидали страну на время карантина, который был введен из-за угрозы распространения коронавируса. В России оставались полузащитник Лоренсо Мельгарехо и нападающий Эсекиэль Понсе.

Скорее всего, не вернется в Москву полузащитник Андре Шюррле, которого "Спартак" решил не выкупать у дортмундской "Боруссии". 

Напомним, что в Российской Премьер-Лиге принято решение о возобновлении сезона 21 июня.

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