Доменико Тедеско оценил старт "Спартака" в нынешнем сезоне

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Доменико Тедеско оценил старт "Спартака" в нынешнем сезоне

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско заявил, что он доволен выступлениями московского клуба на старте нынешнего сезона.

"Посмотрим, как мы будем играть дальше. У нас молодая команда, которая стремительно прогрессирует. Мы стартовали без поражений и занимаем первое место. Это просто замечательный показатель. Мы владеем мячом более 60 процентов времени и бьем по воротам едва ли не чаще всех. Надеюсь, что мы и дальше сможем демонстрировать такую же игру", - приводит слова Тедеско Tuttomercatoweb.

После шести туров "Спартак" лидирует с 14 очками и на одно очко опережает "Зенит". В 7-м туре "красно-белые" в гостях сыграют с ЦСКА. Матч состоится 13 сентября.

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