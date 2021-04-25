Доменико Тедеско прокомментировал победу в дерби
Фото: Твиттер @fcsm_official
Наставник "Спартака" Доменико Тедеско высказался касательно матча 27-го тура РПЛ с ЦСКА (1:0).
"Я очень рад результату, важно было вернуться в ритм после поражения от "Уфы". Ту игру мы проиграли только по своей вине и всю неделю упорно работали, чтобы победить сегодня.
В какой-то мере на ход матча повлияло удаление Ахметова в первом тайме. Нам это знакомо, потому что в первом круге мы тоже получили удаление. В меньшинстве в дерби играть всегда непросто.
Мы много владели мячом. В первом половине мы могли быстрее играть в атаке и оказывать давление. Во втором тайме контролировали ход игры, но нужно было забивать больше, могли забить три-четыре гола.
ЦСКА очень опасен в контратаках – в этом вопросе ребята хорошо потрудились. Оборона играла четко и чисто, не дали больших шансов сопернику", - приводит слова специалиста "Sports.ru".
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