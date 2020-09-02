Доменико Тедеско заблокировал переход в "Спартак" швейцарского защитника

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Доменико Тедеско заблокировал переход в "Спартак" швейцарского защитника

Швейцарский защитник Сильван Хефти не перешел в "Спартак" по решению главного тренера московского клуба Доменико Тедеско, сообщает Metaratings.

По сведениям источника, российский клуб рассматривал вариант с арендой или покупкой игрока, но от сделки было решено отказаться. В итоге футболист 1 сентября перешел из "Санкт-Галлена" в "Янг Бойз" за 1,25 миллиона евро.

22-летний Хефти является воспитанником "Санкт-Галлена". В минувшем сезоне он провел 35 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал семь результативных передач. 

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