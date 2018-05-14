Доминирование "Манчестер Сити" и рекорды Мохамеда Салаха: итоги сезона АПЛ

Сезон 2017/2018 получился неоднозначным и принес всем болельщикам смешанные чувства. С точки зрения борьбы за чемпионский титул все вышло более, чем скучно и прогнозируемо. Еще на экваторе чемпионата короновали "Манчестер Сити", который просто-напросто сметал всех со своего пути, в то время как его прямые конкуренты допускали ошибку за ошибкой.

К сожалению, не было особой интриги на этот раз и в борьбе за первую четверку, фавориты определились задолго до окончания первенства, ведь два клуба из числа "большой шестерки" сильно разочаровали. И если к провалам "Арсенала" уже все давно привыкли, то похмелье "Челси" после чемпионского сезона растянулось на всю дистанцию. Тем не менее, сезон не был бедным на яркие события. Прошедшая кампания подарила множество классных матчей. Особенно горячей была борьба в середине в низу турнирной таблицы. Только в концовке вдруг воскрес "Вест Бромвич", до конца сопротивлялись "Суонси" и "Сток Сити", но вылета избежать не удалось. Любопытно, что всем трем командам, которые зашли в Премьер-Лигу, удалось удержаться в ней, хотя и выше головы никто из них не прыгнул.

Ход борьбы

Как уже было написано выше, чемпион был де-факто определен еще на экваторе сезона. "Манчестер Сити" всего два раз проиграл, а впервые это произошло уже во втором круге, когда "горожане" в красочном поединке на "Энфилде" уступили "Ливерпулю". "Манчестер Юнайтед" практически все это время располагался за спиной у "голубых", но без особых шансов на то, чтобы приблизиться. "Тоттенхэм" и "Ливерпуль" разыгрывали между собой третью строчку, хотя в нынешней кампании это никакого принципиального значения не имело – и третье, и четвертое место давали возможность напрямую квалифицироваться в групповой раунд Лиги Чемпионов. Обе команды просели к концу чемпионата, но все же бронзовые награды достались лондонцам.

Ключевые матчи

"Челси" – "Тоттенхэм" – 1:3

Безусловно, одним из главных поединков сезона стал матч в рамках 32-го тура между "Челси" и "Тоттенхэмом" на "Стэмфорд Бридж". Тогда "пенсионеры" еще не так сильно отставали от первой четверки, а победа над одним из главных конкурентов "шпорами" позволяла бы подопечным Антонио Конте вклиниться в борьбу за место в Лиге Чемпионов. Но "синие" проиграли один из своих главных матчей сезона, впервые в истории АПЛ уступив на родном поле соседям из Северного Лондона. Причем "аристократы" вели по ходу встречи благодаря голу Мораты, но затем результативный удар Эриксена под занавес первого тайма и быстрый дубль Алли во второй 45-ти минутке окончательно приговорили прошлогоднего чемпиона.

"Манчестер Сити" - "Манчестер Юнайтед" – 2:3

Матч, который еще не скоро забудут поклонники английской Премьер-Лиги состоялся в 33-м туре. Именно в принципиальнейшем манкунианском дерби "Манчестер Сити" имел возможность на глазах у родных болельщиков де-юре оформить чемпионство. Трибуны были забиты под завязку, шампанское куплено, болельщики и сотрудники уже приготовились ликовать, но вот "Манчестер Юнайтед" все испортил. Вопреки прогнозам, фантастический по накалу матч завершился победой "красных дьяволов", причем гости сподобились на камбэк: проигрывая по ходу встречи 2:0, ребята Жозе Моуринью выиграли со счетом 3:2.

В оправдание "Сити", стоит напомнить, что этот поединок состоялся после тяжелейшего поражения от "Ливерпуля" в Лиге Чемпионов, поэтому подопечным Гвардиолы и не хватило сил и эмоций. Правда, уже через неделю этот же "Манчестер Юнайтед" на "Олд Траффорд" умудрился проиграть "Вест Бромвичу", сделав своих соседей чемпионов, когда те сидели по домам.

"Суонси" – "Саутгемптон" – 0:1

Было бы несправедливо не отметить матч, который стал решающем в итоговом раскладе внизу турнирной таблицы. Речь идет о сражении "Суонси" и "Саутгемптона" в перенесенном матче накануне заключительного тура. Только победа устраивала каждую из команд. Поединок вышел сверхнапряженным, а победу одержал более опытный "Сотон" благодаря единственному голу Маноло Габбьядини во втором тайме.

Бомбардиры

Мохамед Салах (32 гола)

Мохамед Салах – абсолютно лучший игрок по итогам прошедшего сезона АПЛ. Второй заход в Англию получился для египтянина просто феноменальным. Играя на позиции флангового нападающего, Мо установил новый рекорд результативности, отличившись 32 раза, побив рекорд, который до этого принадлежал Алану Ширеру, Криштиану Роналду и Луису Суаресу (31 гол). Более того, Салах не только забивал, но и помогал это делать своим партнерам. С 10 голевыми передачами он лучший ассистент "Ливерпуля" по итогам сезона. Харри Кейн (30 голов)

Харри Кейн – выдающийся бомбардир современности. Несмотря на то, что "Тоттенхэм" никак не подберется ни к одному из трофеев, англичанин в прошедшие два сезона выигрывал "Золотую бутсу". Нет сомнений в том, что и в этой кампании, он стал бы лучшим, если бы не феномен Салаха. Кейн забил фантастические 30 голов, установив свой личный рекорд, но вот к уже привычной для себя награде не хватило совсем чучуть. Серхио Агуэро (21 гол)

Нельзя не отметить футболиста, которые расположился на третьей строчке в таблице лучших бомбардиров сезона. Да, Серхио Агуэро с относительно скромным показателем в 21 гол далеко отстал от Мо Салаха и Харри Кейна, но при этом стоит отметить, что и матчей он провел на 11 меньше, чем египтянин и на 12, чем англичанин. Особенно в концовке сезона Куна преследовали травмы, которые не позволяли ему выходить на поле.

Очарования

"Манчестер Сити"

Естественно, главное очарование сезона – это "Манчестер Сити". Хотя бы просто потому, что еще никто так убедительно не выиграл чемпионство. Рекордные 100 очков и отрыв от ближайшего преследователя на 19 баллов – говорит само за себя. "Горожане" всего дважды уступили и четыре раза сыграли вничью, в остальных же 32 матча – победили. Плюс ко всему, яркая комбинационная игра команды, не любоваться которой было просто невозможно.

"Бернли"

Одной из главных сенсаций прошедшей кампании, безусловно, стал "Бернли". Команда, которую перед началом сезона букмекеры считали одним из главных претендентов на понижение в классе, вдруг с первых же туров стала претендовать на место в еврокубках. Имея ограниченный скромный бюджет Шону Дайчу удалось построить сильную с британским духом команду, которая в итоге уверенно удержалась на седьмом месте и теперь уже готовиться представлять Англию в Лиге Европы.

Рафаэль Бенитес

Только вернувшись в Премьер-Лигу, великий "Ньюкасл" снова заставил своих болельщиков серьезно переживать. Команда входила в сезон с колоссальными кадровыми проблемами, непонятная ситуация с продажей клуба давила на всех вокруг, поэтому переживания по поводу очередного фиаско, были весьма основательными. Но "сорокам" очень сильно повезло с главным тренером. Многоопытный Рафаэль Бенитес уже по ходу сезона вдохнул жизнь в этот великий клуб и с экватора чемпионата команда из аутсайдера преобразовалась в крепкого середняка. А разгромная победа над "Челси" в заключительном туре позволила "Ньюкаслу" завершить кампанию в топ-10.

Давид Силва – Де Брюйне – Сане – Стерлинг

Отдельно от всей команды "Манчестер Сити" хотелось бы вычленить четырех футболистов Давида Силву, Кевина Де Брюйне, Лероя Сане и Рахима Стерлинга. Удивительно, но именно эти четыре футболиста расположились с первой по четвертую строчку в рейтинге лучших ассистентов Премьер-Лиги. Бельгиец с 16 результативными передачами выиграл гонку. На счету молодого немецкого полузащитника - 15, испанец и англичанин отдали по 11 голевых передач.

Разочарования

"Арсенал"

Как не прискорбно это констатировать, но, как и в прошлом году, в кампании 2017/2018 лондонский "Арсенал" с треском провалился. Вдвое обидно, что этот год стал последним для Арсена Венгера у руля "канониров". И если в прошлом сезоне "пушкари" до последнего боролись за привычное четвертое место, то в текущем об этом даже и речи не шло. Сразу после Boxing Day стало понятно, что нынешний "Арсенал" не может на равных конкурировать с другими представителями "большой шестерки". Особенно плохо, лондонцы играли на выезде, даже установив антирекорд – 10 поражений.

"Эвертон"

Несмотря на то, что "Эвертон" в итоге финишировал в верхней части турнирной таблицы, сезон целиком и полностью можно считать провальным. "Ириски" лихо закупились летом под нового тренера Рональда Кумана, но у голландца не срослось с самого начала. Больше половины новых футболистов просто не оправдали надежд, а тренерский штаб так и не нашел выход из ситуации. Руководство клуба вынужденно было уволить Кумана еще в октябре, вскоре доверив работу спасителя закаленному Сэму Эллардайсу. Под наставничеством английского специалиста ситуация резко улучшилась, но игра команды по-прежнему оставляла желать лучшего.

Сборная сезона по версии SoccerNews

Вратарь: Давид Де Хеа ("Манчестер Юнайтед")

Защита: Кайл Уокер ("Манчестер Сити"), Николас Отаменди ("Манчестер Сити"), Ян Вертонген ("Тоттенхэм"), Эндрю Робертсон ("Ливерпуль")

Полузащита: Давид Силва ("Манчестер Сити"), Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити"), Кристиан Эриксен ("Тоттенхэм"), Мохамед Салах ("Ливерпуль")

Нападение: Харри Кейн ("Тоттенхэм"), Серхио Агуэро ("Манчестер Сити")

Сборная сезона по версии Whoscored

Богдан Архипенко

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