Доминирование ПСЖ и другие итоги чемпионата Франции 2017/2018

В этом году практически все топовые европейские чемпионаты были лишены интриги, не стала исключением и Франция. В прошлом сезоне в Лиге 1 первенствовал "Монако", который сумел навязать борьбу мощному ПСЖ. У монегасков была прекрасная молодая команда, которая забивала очень много голов, сокрушая всех на своем пути. Однако чтобы удержать лидеров необходимо иметь большие финансовые возможности, которых у "Монако" нет. Это команда больше всех получает от трансферов за последние несколько лет (ранее этим достижением гордился "Порту"), селекционеры находят молодых талантов, тренеры их раскрывают, затем происходит массовая продажа, вместо них приходят другие.

Постоянно выигрывали чемпионат, действуя таким образом, очень сложно, особенно имея конкурента в лице ПСЖ, но во Франции не самая большая конкуренция, поэтому "Монако" спокойно занимает вторую строчку. В начале чемпионата все прогнозировали именно такое развитие событий (особенно после подписания парижанами Неймара и Мбаппе), так в итоге и вышло.

Еще две достаточно крепкие, но при этом нестабильные команды "Лион" и "Марсель" разыграли между собой путевку в Лигу чемпионов. "Лион" занял третье место, "Марсель" мог попасть в ЛЧ через Лигу Европы, но уступил в финале мадридскому "Атлетико". Здесь также нет сенсаций, эти команды представляют второй эшелон французского футбола, они выступили в свою силу.

В прошлом сезоне шумела "Ницца", однако таким командам тяжело удержаться на высоких позициях, играя на два фронта, поэтому достаточно прогнозируемо она заняла место в середине таблицы.

Ход борьбы

Как таковой борьбы не получилось, ПСЖ сразу ушел в отрыв, который только увеличивался, "Монако" некоторое место находился рядом с "Лионом" и "Марселем". Главным претендентом на серебро был "Лион", он находился впереди за два тура до финиша, но в итоге сыграл неудачно матч со "Страсбуром" и откатился на третье место. "Ткачи" могли потерять и бронзу, но в последнем туре все же одолели "Ниццу", не дав шанса "Марселю", который также мог бы получить право сыграть в Лиге чемпионов, пробившись туда через Лигу Европы, но в финале проиграл мадридскому "Атлетико". Оставшиеся две путевки в Еврокубки завоевали "Ренн" и "Бордо".

Ключевые матчи

ПСЖ – "Лион" – 2:0 (17 сентября)

ПСЖ не испытывал трудностей на старте сезона, выигрывая у всех своих соперников. Первой игрой, где парижанам должны были оказать сопротивление, стала встреча с "Лионом" в шестом туре. ПСЖ играл на своём поле и владел ощутимым преимуществом, но никак не мог распечатать ворота Лопеша, казалось, что "ткачи" все же сумеют увезти из Парижа очко, но в концовке матча хозяевам поля пришла гуманитарная помощь от защитников "Лиона". Сначала в свои ворота отправил мяч Марсело, а затем и Морель. Довести дело до разгрома мог Кавани, но в тот день суждено было забивать только игрокам "Лиона", Эдинсон не реализовал пенальти. Эта игра показала, что шансов остановить парижан в этом сезоне будет немного, тем более, что конкуренты к тому времени уже теряли очки.

"Марсель" – ПСЖ - 2:2 (22 октября)

В 10 туре ПСЖ предстояло отправиться на "Велодром" на матч с "Марселем", к тому моменту парижане уже успели потерять два очка в поединке с "Монпелье", в этом же поединке ПСЖ был как никогда близок к поражению. Хозяева поля забили гол в дебюте встречи усилиями Луиса Густаво, но Неймар сравнял счет еще в первом тайме. Во второй половине игры команды не баловали болельщиков опасными моментами, но все же хозяевам поля посчастливилось забить гол на 79 минуте. Положение ПСЖ ухудшилось, когда Неймар получил две желтые карточки за три минуты, сначала за разговоры с арбитром, а затем за толчок Окампоса. К тому же сразу же хозяева могли забить третий гол, когда Сарр выходил один на один, но Ареола спас свою команду. До конца игры оставались считанные секунды, "Велодром" находился в предвкушении победы своей команды, однако перед финальным свистком Кавани заработал штрафной и точно пробил под перекладину. ПСЖ потерял очки, но получил положительный психологический заряд, ведь команда сумела отыграться в меньшинстве на последних минутах матча.

"Монако" – ПСЖ – 1:2 (26 ноября)

Игра между действующим чемпионом и лидером первенства пришлась на 14 тур. К тому моменту команды занимали первое и второе место, отрыв ПСЖ составлял шесть очков. На поле соперника парижане действовали активно, упустили большое количество моментов, реализовав только два (забили Кавани и Неймар). "Монако" ответил только голом в концовке от Моутиньо. После этой игры отрыв вырос до девяти очков, уже мало кто сомневался, что ПСЖ станет чемпионом.

ПСЖ – "Монако" – 7:1 (15 апреля)

Ответный матч в Париже подтвердил, что в текущем сезоне конкурентов у ПСЖ нет. Эта игра стала первой в серии из трех матчей без побед для монегасков, эти неудачи едва не стоили им серебряных медалей. В игре на "Парк-де-Пренс" ПСЖ разбомбил своего соперника, нанеся семь ударов в створ ворот Субашича, столько же раз хорватский вратарь вынимал мяч из сетки. Набрав три очка в этом матче ПСЖ официально золотые медали, "Монако" же передал чемпионский титул, позорно проиграв 7:1. Игра была сделана за 30 минут, на табло к тому времени горел счет 3:0, но парижане в тот день бежали вперед, не останавливаясь и не жалея соперника. В итоге ПСЖ поставил жирную точку. В оставшихся турах борьба шла только за серебряные и бронзовые медали.

"Страсбур" – "Лион"- 3:2 (12 мая)

После серии неудач "Монако" (два поражения и одна ничья), "Лион" вышел на второе место. За два тура до финиша он опережал соперника на одно очко, оставалось выиграть лишь две игры у "Старсбура" и "Ниццы". "Ткачи" же неожиданно споткнулись, проиграв команде, которая находилась в шаге от зоны вылета. Причем "Лион" вел 2:1 до 89 минуты, но затем пропустил два гола от Да Кошты и Льенара. В итоге "ткачи" могли лишиться даже бронзовых медалей и Лиги чемпионов, но в последнем туре они все же обыграли "Ниццу" и сохранили третье место, на второй позиции финишировал "Монако".

Бомбардиры:

28 - Эдинсон Кавани (ПСЖ)

После ухода из команды Златана Ибрагимовича Эдинсон Кавани стал ударным форвардом ПСЖ. Уругваец всегда хотел быть первой скрипкой в оркестре парижан, чтобы все внимание в первую очередь уделялось ему, однако в текущем сезоне клуб пополнили Неймар и Мбаппе, что должно было отодвинуть Эдинсона на второй план. Неймар приходил в клуб, чтобы выйти из тени Месси, на него были потрачены огромные деньги, поэтому свет прожекторов и объективы камер в первую очередь должны были быть направлены на бразильца. Кавани и Неймар в начале сезона конфликтовали из-за права бить пенальти, но затем буря утихла, да и к тому же Неймар получил травму в конце февраля и выбыл до конца сезона, поэтому Кавани снова вышел на первый план, наколотив в итоге 28 голов.

22 - Флориан Товен

Достаточно неожиданно вторым снайпером Лиги 1 стал полузащитник "Марселя" Флориан Товен. Его можно назвать главным открытием сезона, но чтобы не повторяться, он будет отнесен в категорию лучших бомбардиров. В сезоне 16/17 Товен также выступил очень хорошо, забил 15 голов и отдал 9 передач, но затем он провел год ещё сильнее. На счету француза 22 гола и 12 голевых передач. Он стал лучшим игроком Лиги 1 по системе гол+пас, опередив Неймара. Хотя опять же бразилец пропустил большую часть сезона из-за травмы. "Марселю" не хватила лишь наконечника, форварда высокого уровня, который поддержал бы начинания Товена. Митроглу и Жермен забили лишь по 9 голов.

19 – Неймар (ПСЖ) и Мемфис Депай ("Лион")

Игрок уровня Неймар был обязан феерить в таком чемпионате, как Лига 1 (он чаще всех бил за игру -4.5, а также чаще всех финтил – 7.1). Он пришел в ПСЖ, чтобы наколотить кучу голов, завоевать кучу личных трофеев (если бы ему нужны были командные, можно было остаться в "Барселоне"). Уже описан выше эгоизм бразильца в истории с пробитием пенальти, но и в целом он вел себя соответствующе. Травма помешала ему навязать борьбу одноклубнику Кавани, он стал только третьим в списке бомбардиров в чемпионате, забыл о "Золотой бутсе" и пока может только мечтать о "Золотом мяче".

Мемфис Депай отлично смотрелся в ПСВ, подавал надежды, но не сумел закрепиться в "Манчестер Юнайтед". Потребовалось ему время на адаптацию и во Франции, в первом сезоне он выступал не слишком ярко, но в отличие от английского гранда, "Лион" дал ему шанс. Этот чемпионат Депай может занести себе в актив, как и все нападение "ткачей". Среди них голландец был лучшим, к 19 голам он прибавил 13 голевых передач. Точно такие же показатели, как и у звездного Неймара, разница лишь в сыгранных минутах и силе команд, за которые они выступают.

Открытия

Карл Токо Экамби ("Анже")

Камерунский нападающий проводит лишь свой второй сезон в Лиге 1, ранее он выступал со своей командой во втором дивизионе. Экамби в дебютном сезоне забил только 7 голов, однако через год он вошел в число лучших бомбардиров чемпионата с 17 мячами. Это 40 процентов всех голов "Анже". Он один принес команде 13 очков (не брались в расчет матчи, где он забивал один из голов, но при этом "Анже" выигрывал крупно), если бы их не удалось набрать, "Анже" имел бы 28 пунктов и финишировал 19-м.

Трио нападающих "Лиона": Мемфис Депай – Мариано Диас - Набиль Фекир.

О Мемфисе Депае сказано выше, но в целом стоит выделить всю тройку нападения "Лиона", которая смотрелась не хуже, чем трио ПСЖ. 19 голов забил Депай, по 18 – Фекир и Диас.

Мариано Диас пришел в "Лион" только в этом сезоне, ранее сыграл на высшем уровне только 8 игр за "Реал", в основном выступал за резервный состав. При этом Диас сразу завоевал место в стартовом составе, заменив отбывшего в Англию Лаказетта. "Лион" от такого своеобразного размена только выиграл, ведь Диас обошелся достаточно дешево. Набиль Фекир уже давно на виду, он стабильно выступает, за ним следят гранды европейского футбола. Есть вероятность, что следующий сезон он начнет в футболке "Ливерпуля". В текущем сезоне Фекир забил 18 голов и отдал 8 голевых передач. Итого в сумме на счету трио 55 голов, 25 передач.

Разочарования

Полное отсутствие интриги

В этом сезоне не было откровенных провалов, команды вступали в свою силу, поэтому самое большое разочарование – отсутствие интриги, при этом вполне вероятно, что ПСЖ захватил трон на долгие годы. В Германии никто не может навязать борьбу "Баварии", Бундеслига предсказуема и неинтересна (только фанаты мюнхенского клуба будут довольны и скажут иначе), "Ювентус" постоянно выигрывает в Италии, хотя там есть "Наполи", но ему постоянно что-то мешает, чтобы взять золото. Нечто подобное ожидается и во Франции, ресурсов "Монако" не хватает, чтобы удержать надолго сильных игроков, некоторых забирает себе ПСЖ (есть аналогия с "Баварией). Парижане просто уничтожают и без того не самую привлекательную лигу. Им можно сразу отдать трофей и следующего сезона. Сенсация маловероятна, ведь парижане и не думают останавливаться. ПСЖ не боится санкций и финансового fair play, вполне вероятно, что и без того прекрасный состав будет усилен. Времена же, когда чемпионат каждый год выигрывали разные команды или побеждал скромный "Монпелье", давно прошли.

Сборная сезона

Вратарь – Альфонс Ареола (ПСЖ)

Правый защитник: Дани Алвес (ПСЖ)

Левый защитник: Жорже ("Монако")

Центральные защитники: Камиль Глик ("Монако"), Марсело ("Лион")

Центр поля: Фабиньо ("Монако"), Хоссем Оуар ("Лион")

Группа атаки: Мемфис Депай ("Лион"), Флориан Товен ("Марсель"), Неймар (ПСЖ)

Нападающий: Эдинсон Кавани (ПСЖ)

Сборная сезона по версии WhoScored

Вячеслав Горбачев | soccernews.ru