"Домжале" - "Уфа" - 1:1 (обзор)

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"Домжале" - "Уфа" - 1:1 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор ответного матча второго квалификационного раунда Лиги Европы между "Домжале" и "Уфой" (1:1).

По сумме двух встреч в следующий раунд турнира вышел российский клуб.

Видео: "Домжале" - "Уфа" - 1:1.

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