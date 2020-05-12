Don Balon: "Барселона" готова купить Алексея Миранчука

4 Теги алексей миранчукбарселонатрансферылокомотив москва

Don Balon: "Барселона" готова купить Алексея Миранчука

"Барселона" готова купить полузащитника "Локомотива" Алексея Миранчука, сообщает Don Balon.

По данным источника, трансфер одобрил президент сине-гранатовых Хосеп Мария Бартомеу. Отмечается, что "Барселона" готова купить футболиста из-за его небольшой цены. Переход 24-летнего россиянина обойдется каталонцам в 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что в хавбеке также заинтересован "Ювентус". 

Рыночная стоимость хавбека оценивается в 14,5 миллионов евро. В текущем сезоне он провёл за "Локо" 24 матча, забил 9 голов и сделал 5 ассистов.

Не пропустите: Селюк опроверг информацию о том, что "Барселона" интересуется Миранчуком. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

lesnovsky

А почему бы и нет...

Ответить
Против школьников!!!

Это шутка и утка точно.

Ответить
Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Левоногий Алёша?Гризманна на банку?

Ответить
Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Вам мало бесхарактерного чучела на 100 млн зарплате?Хотите еще одного хмыря в команду?

Ответить

главное

ЦСКА может лишиться одного из главных спонспоров

ЦСКА может лишиться одного из главных спонспоров

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов