Don Balon: "Барселона" готова купить Алексея Миранчука

"Барселона" готова купить полузащитника "Локомотива" Алексея Миранчука, сообщает Don Balon.

По данным источника, трансфер одобрил президент сине-гранатовых Хосеп Мария Бартомеу. Отмечается, что "Барселона" готова купить футболиста из-за его небольшой цены. Переход 24-летнего россиянина обойдется каталонцам в 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что в хавбеке также заинтересован "Ювентус".

Рыночная стоимость хавбека оценивается в 14,5 миллионов евро. В текущем сезоне он провёл за "Локо" 24 матча, забил 9 голов и сделал 5 ассистов.

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