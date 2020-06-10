Don Balon: Роналду может вернуться в "Реал"

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду может уйти из клуба этим летом.

Как сообщает Don Balon, в слугах 35-летнего португальца заинтересованы "Интер Майами", "Манчестер Юнайтед", "Ньюкасл" и "Реал".

Роналду перешел в "Ювентус" летом 2018 года. Его соглашение с клубом рассчитано до лета 2022 года.

В составе "Ювентуса" Роналду провел 75 игр, забил 53 гола и отдал 17 ассистов.

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