Донадони прокомментировал поражение сборной Италии в матче против Испании

Экс-наставник сборной Италии Роберто Донадони высказался о победе Испании над "скуадра адзуррой".

"Если мы хотим вести себя рационально и справедливо, то должны смотреть на причины результатов, а не на их последствия. Тем, кто делает все возможное, чтобы найти козлов отпущения после 0:3 в Мадриде, хочу задать вопрос: вы думаете, всё было бы иначе, если бы Вентура играл по другой схеме? Я — нет.

Многое будет зависеть от того, насколько хорошая команда попадётся Италии в стыковых матчах. Но, думаю, мы всё же попадём на ЧМ-2018" - приводит слова Донадони Giornale.

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