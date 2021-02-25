Донецкий "Шахтер" вышел в 1/8 финала Лиги Европы

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Донецкий "Шахтер" вышел в 1/8 финала Лиги Европы

В Киеве завершился второй матч 1/16 финала Лиги Европы между донецким "Шахтером" и "Маккаби" из Тель-Авива. Результат первой встречи, в которой "горняки" победили на выезде со счетом 2:0, позволила подопечным Каштру меньше волноваться за исход двухматчевого противостояния. Первый тайм закончился без завитых мячей, а во втором единственный гол забил с пенальти Мораес. Итог встречи - победа донецкой команды со счетом 1:0 и проход в 1/8 финала турнира.

"Шахтер" - "Маккаби" Тель-Авив 1:0 (0:0).
3:0 по итогам 2 матчей.

Голы: Мораес, 67 (пенальти) - 1:0

"Шахтер": Трубин, Витао (Корниенко, 78), Матвиенко, Кривцов, Додо, Тайсон (Коноплянка, 78), Алан Патрик, Соломон (Тете, 46), Майкон, Марлос (Маркос Антонио, 46), Мораес (Фернандо Педро, 78).

"Маккаби" Тель-Авив: Тененбаум, Саборит, Жералдеш, Эрнандес, Тиби, Голаса (Рикан, 77), Глазер, Бен Хаим (Герреро, 68), Перец, Хозез (Битон, 77), Пешич (Блэкмэн, 68).

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