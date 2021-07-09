Донецкий "Олимпик" снялся с чемпионата Украины
Фото: ФК "Олимпик"
Президент донецкого "Олимпика" Владислав Гельзин заявил, что клуб приостанавливает свою деятельность и снимается с чемпионата Украины.
"Дорогие друзья, нами принято решение о снятии команды с розыгрыша УПЛ следующего сезона! Это непростой, но вместе с тем - обдуманный и взвешенный шаг, который мы делаем с тяжестью на сердце. Хочу поблагодарить всех, кто за эти 20 лет так или иначе был причастен к олимпийской семье. За все те незабываемые моменты, которые мы с вами пережили, испытывая разные эмоции, как в хорошие, так и в трудные для клуба времена.
Расставаться с вами безумно тяжело, но мы не прощаемся. Клуб приостанавливает свою деятельность, однако на этом мы не ставим точку. Я верю, что настанет время, когда футбольный клуб "Олимпик" снова будет радовать своих фанатов яркими выступлениями. А сама игра будет проходить по одним для всех правилам не только на поле, но и за его пределами. Ведь футбол в Украине любят, и мы гордимся, что "Олимпик" навсегда останется в его истории!" - заявил президент клуба.
Отметим, что "Олимпик" был основан в июне 2001 года. В УПЛ клуб дебютировал в 2014 году. В прошлом сезоне команда финишировала на 13-м месте.
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|Десна Чернигов
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|22
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|Мариуполь
|21
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|9
|Львов
|22
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|Ворскла
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|Карпаты Львов
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