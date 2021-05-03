Донецкий "Шахтёр" контактировал с Дженнаро Гаттузо
Фото: инстаграм Дженнаро Гаттузо/Автор неизвестен
Как сообщает Area Napoli со ссылкой на Campania Sport, главный тренер "Наполи" Дженнаро Гаттузо может продолжить карьеру в Украине. На этот счёт с итальянцем контактировал донецкий "Шахтёр".
Согласно источнику, Гаттузо покинет пост главного тренера "Наполи" вне зависимости от результатов команды в текущем сезоне. Среди претендентов на тренера также называются "Фиорентина" и "Тоттенхэм".
Ранее сообщалось о том, что у донецкого клуба уже есть договоренность с главным тренером "Сассуоло" Роберто Де Дзерби.
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|М
|О
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|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
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|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
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|Брешия
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