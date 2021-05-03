Донецкий "Шахтёр" контактировал с Дженнаро Гаттузо

Фото: инстаграм Дженнаро Гаттузо/Автор неизвестен

Как сообщает Area Napoli со ссылкой на Campania Sport, главный тренер "Наполи" Дженнаро Гаттузо может продолжить карьеру в Украине. На этот счёт с итальянцем контактировал донецкий "Шахтёр".

Согласно источнику, Гаттузо покинет пост главного тренера "Наполи" вне зависимости от результатов команды в текущем сезоне. Среди претендентов на тренера также называются "Фиорентина" и "Тоттенхэм".

Ранее сообщалось о том, что у донецкого клуба уже есть договоренность с главным тренером "Сассуоло" Роберто Де Дзерби.

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