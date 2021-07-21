Донецкий "Шахтер" вакцинировался от коронавируса (фото)
Фото: сайт "Шахтера"/Автор неизвестен
Игроки и персонал донецкого "Шахтера" вакцинировались от коронавируса, сообщает пресс-служба украинского клуба.
⚒ «Шахтер» вакцинировался от COVID-19.— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) July 21, 2021
Футболисты и персонал команды были вакцинированы на территории компании «Метинвест», которая организовала процесс и предоставила такую возможность.
Смотрите, как это было: https://t.co/1FneFJQDDr.#МетинвестШахтер_VS_COVID19 pic.twitter.com/vg8cQjxnVW
"Вы видите, что происходит в мире, и, наверное, вакцинация — это сейчас единственная помощь в качестве борьбы с пандемией. Произошло несколько случаев, которые убедили меня в том, что за счет вакцинации становится меньше летальных исходов из-за коронавируса. Мир прогрессирует. Мы должны довериться и прививаться, если хотим, чтобы наши родные и близкие были здоровы. В ходе сезона фактически каждые три-четыре дня сдаем тесты — от нас этого требуют федерация, УЕФА, так как мы — спортсмены, принимающие участие в играх и разных мероприятиях", — сказал капитан "Шахтера" Андрей Пятов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13