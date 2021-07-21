Донецкий "Шахтер" вакцинировался от коронавируса (фото)

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Донецкий "Шахтер" вакцинировался от коронавируса (фото)Фото: сайт "Шахтера"/Автор неизвестен

Игроки и персонал донецкого "Шахтера" вакцинировались от коронавируса, сообщает пресс-служба украинского клуба.

"Вы видите, что происходит в мире, и, наверное, вакцинация — это сейчас единственная помощь в качестве борьбы с пандемией. Произошло несколько случаев, которые убедили меня в том, что за счет вакцинации становится меньше летальных исходов из-за коронавируса. Мир прогрессирует. Мы должны довериться и прививаться, если хотим, чтобы наши родные и близкие были здоровы. В ходе сезона фактически каждые три-четыре дня сдаем тесты — от нас этого требуют федерация, УЕФА, так как мы — спортсмены, принимающие участие в играх и разных мероприятиях", — сказал капитан "Шахтера" Андрей Пятов.

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