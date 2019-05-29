Доннарумма близок к уходу из "Милана"
Вратарь "Милана" Джанлуиджи Доннарумма, скорее всего, сменит команду грядущим летом, сообщает Football Italia.
По сведениям издания, "россонери" вынуждены пойти на сокращение расходов из-за непопадания в Лигу Чемпионов.
Для обеспечения финансовой стабильности клуб готов продать одного из своих лидеров.
20-летний Доннарумма в текущем сезоне сыграл 39 матчей и пропустил 32 гола. Его стоимость оценивается в 50 миллионов евро.
Не пропустите: Гаттузо покинул пост тренера "Милана". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Витесс" потерпел поражение от "Утрехта" и не получил путёвку в Лигу Европы
-
"Барселона" предложит ПСЖ обменять Неймара на Дембеле
-
Чалов признан лучшим игроком мая в чемпионате России
-
Игорь Денисов решил завершить карьеру
-
Конфликт в преддверии финала: Луиз и Игуаин поссорились на тренировке "Челси", Сарри в ярости покинул занятие
Лента новостей
-
"Реал" - разочарование сезона по версии Marca
-
Клопп прокомментировал слухи об интересе "Ювентуса"
-
В Турине автомобиль сбил дочь Пирло
-
Альба - о выступлении "Барселоны": "Мы облажались"
-
Доннарумма близок к уходу из "Милана"
-
"Интер" перенёс презентацию Конте: названа причина
-
"Барселона" передумала увольнять Вальверде
-
Месси - лучший игрок сезона в Примере по версии Marca
-
Неймар получил травму
-
"Арсенал" хочет усилиться автором золотого гола ЧМ-2014
-
"Барселона" летом продаст Малкома
-
"Витесс" потерпел поражение от "Утрехта" и не получил путёвку в Лигу Европы
-
Ташаев возвращается из "Спартака" в "Динамо"
-
"Рубин" объявил об уходе четырёх футболистов
-
"Барселона" предложит ПСЖ обменять Неймара на Дембеле
-
Чалов признан лучшим игроком мая в чемпионате России
-
Игорь Денисов решил завершить карьеру
-
3
Конфликт в преддверии финала: Луиз и Игуаин поссорились на тренировке "Челси", Сарри в ярости покинул занятие
-
1
"Спартак" продлил контракт с Мелкадзе
-
1
СМИ: "Барселона" проинформировала Вальверде о скором увольнении
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|38
|90
|2
|Наполи
|38
|79
|3
|Аталанта
|38
|69
|4
|Интер Милан
|38
|69
|5
|Милан
|38
|68
|6
|Рома
|38
|66
|7
|Торино
|38
|63
|8
|Лацио
|38
|59
|9
|Сампдория
|38
|53
|10
|Болонья
|38
|44
|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Удинезе
|38
|43
|13
|СПАЛ
|38
|42
|14
|Парма
|38
|41
|15
|Кальяри
|38
|41
|16
|Фиорентина
|38
|41
|17
|Дженоа
|38
|38
|18
|Эмполи
|38
|38
|19
|Фрозиноне
|38
|25
|20
|Кьево
|38
|17