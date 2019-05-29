Доннарумма близок к уходу из "Милана"

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Доннарумма близок к уходу из "Милана"

Вратарь "Милана" Джанлуиджи Доннарумма, скорее всего, сменит команду грядущим летом, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, "россонери" вынуждены пойти на сокращение расходов из-за непопадания в Лигу Чемпионов.

Для обеспечения финансовой стабильности клуб готов продать одного из своих лидеров.

20-летний Доннарумма в текущем сезоне сыграл 39 матчей и пропустил 32 гола. Его стоимость оценивается в 50 миллионов евро.

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