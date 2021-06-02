Доннарумма договорился с "ПСЖ" о контракте

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Доннарумма договорился с "ПСЖ" о контрактеФото: инстаграм Доннаруммы/Автор неизвестен

Как сообщает журналист Sunday Times Дункан Каслс, голкипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма близок к переходу в "ПСЖ"

По информации источника, игрок, уходящий из «Милана», согласовал условия личного контракта с парижанами.

Отмечается, что "ПСЖ" видит в 22-летнем итальянце замену Кейлору Навасу. При этом игроки "ПСЖ" довольны вратарем из Коста-Рики, из-за чего французский клуб сначала может отправить Доннарумму в аренду на год.

Доннарумма не пропустил в 13 из 37 игр в завершившемся сезоне Серии А и помог "Милану" выйти в Лигу чемпионов.

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