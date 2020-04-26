Доннарумма готов подписать новый контракт с "Миланом", но при одном условии

Вратарь "Милана" Джанлуиджи Доннарумма хочет продолжить выступать в итальянском клубе, но при условии повышения зарплаты. Об этом сообщает Tuttosport.

На данный момент игрок зарабатывает 6 миллионов евро в год. Его контракт с "Миланом" рассчитан до лета 2021 года.

Ранее сообщалось, что "Челси" и ПСЖ интересуются голкипером.

Голкипер - воспитанник "Наполи". В "Милане" выступает с 2013 года, за основную команду дебютировал в 2015 году в возрасте 16 лет. Трансферная стоимость игрока - 55 миллионов евро.

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