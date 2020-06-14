Доннарумма хочет остаться в "Милана" на долгий срок

Теги миланджанлуиджи доннарумма

Доннарумма хочет остаться в "Милана" на долгий срок

Голкипер "Милана" Джанлуиджи Доннарумма не хочет покидать миланский клуб, утверждает Corriere della Sera.

По данным издания, 21-летний футболист хочет продлить контракт с "Миланом" до 2023 и 2024 года и включить в соглашение пункт о выкупе за 60 млн евро. Переговоры с агентом Мино Райолой продвигаются хорошо, однако ни одна из сторон не хочет сейчас расставаться. Нынешнее соглашение рассчитано до лета 2021 года.

В этом сезоне футболист провел 26 матчей, в которых пропустил 33 гола.

Читайте также: Ибрагимович близок к уходу из "Милана" этим летом. Футболиста ждут в "Хаммарбю"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Кержаков, братья Березуцкие и Игнашевич подали документы для лицензии Pro

Кержаков, братья Березуцкие и Игнашевич подали документы для лицензии Pro

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 25 54
4 Аталанта Аталанта 25 48
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 26 36
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 25 35
9 Парма Парма 25 35
10 Болонья Болонья 26 34
11 Сассуоло Сассуоло 25 32
12 Кальяри Кальяри 25 32
13 Фиорентина Фиорентина 26 30
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 25 27
16 Сампдория Сампдория 25 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 26 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 26 16
Полная таблица

топ-5 тегов