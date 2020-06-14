Доннарумма хочет остаться в "Милана" на долгий срок
Голкипер "Милана" Джанлуиджи Доннарумма не хочет покидать миланский клуб, утверждает Corriere della Sera.
По данным издания, 21-летний футболист хочет продлить контракт с "Миланом" до 2023 и 2024 года и включить в соглашение пункт о выкупе за 60 млн евро. Переговоры с агентом Мино Райолой продвигаются хорошо, однако ни одна из сторон не хочет сейчас расставаться. Нынешнее соглашение рассчитано до лета 2021 года.
В этом сезоне футболист провел 26 матчей, в которых пропустил 33 гола.
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|Команда
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|О
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|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|25
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|4
|Аталанта
|25
|48
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|26
|36
|8
|Хеллас Верона
|25
|35
|9
|Парма
|25
|35
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Сассуоло
|25
|32
|12
|Кальяри
|25
|32
|13
|Фиорентина
|26
|30
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|25
|27
|16
|Сампдория
|25
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|26
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|26
|16