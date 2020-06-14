Доннарумма хочет остаться в "Милана" на долгий срок

Голкипер "Милана" Джанлуиджи Доннарумма не хочет покидать миланский клуб, утверждает Corriere della Sera.

По данным издания, 21-летний футболист хочет продлить контракт с "Миланом" до 2023 и 2024 года и включить в соглашение пункт о выкупе за 60 млн евро. Переговоры с агентом Мино Райолой продвигаются хорошо, однако ни одна из сторон не хочет сейчас расставаться. Нынешнее соглашение рассчитано до лета 2021 года.

В этом сезоне футболист провел 26 матчей, в которых пропустил 33 гола.

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