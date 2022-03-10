Доннарумма и Маркиньос - худшие игроки ПСЖ в матче с "Реалом" по версии L’Equipe

Фото твиттер ПСЖ

Авторитетное французское издание L’Equipe выставило оценки по итогам ответного матча 1/8 финала Лиги Чемпионов между "Реалом" и ПСЖ (3:1).

Лучшим игроком встречи назван форвард "сливочных" Карим Бензема, оформивший хет-трик. Его оценка - 9.

В составе парижан лучшим стал нападающий Килиан Мбаппе (7). Его партнёры по атаке Лионель Месси и Неймар были оценены в 6 и 4 балла соответственно.

Худшие футболисты ПСЖ по версии L’Equipe - вратарь Джанлуиджи Доннарумма и защитник Маркиньос (оба - 2).

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