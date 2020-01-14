Доннарумма из-за повреждения может пропустить матч Кубка Италии

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Доннарумма из-за повреждения может пропустить матч Кубка Италии

Голкипер "Милана" Джанлуиджи Доннарумма из-за травмы может пропустить матч Кубка Италии со СПАЛом. Об этом сообщает пресс-служба итальянского клуба.

По данным источника, 20-летний футболист не участвовал во вчерашней тренировке из-за повреждения бедра. После дополнительного медицинского обследования врачи диагностировали контрактуру бедренной мышцы левой ноги с отеком.

Пока неизвестно, сколько времени понадобится на восстановление.

Вчера, 13 января, "Милан" приобрел вратаря "Борнмута" Асмира Беговича, который должен стать сменщиком Доннариуммы.

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