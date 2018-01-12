Доннарумма летом может покинуть "Милан"
Вратарь "Милана" Джанлуиджи Доннарумма летом может перейти в ПСЖ.
Как сообщает Le Figaro, голкипер уйдет из "Милана", если клуб не пробьется в Лигу Чемпионов.
Отметим, что "Милан" может пойти на этот трансфер, чтобы решить свои проблемы с финансовым фэйр-плей.
Читайте также: ПСЖ ведёт переговоры с Райолой по трансферу Доннаруммы. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Негостеприимные "пенсионеры": "Челси" потирает руки перед матчем с "Лестером"
-
Шанс для места в истории: "Эйбар" попробует впервые обыграть "Атлетико" в Примере
-
"Бавария" обыграла "Байер" в Леверкузене
-
"Барселона" - первый клуб в истории, чей состав достиг стоимости в миллиард евро
-
Гвардиола в четвертый раз подряд признан тренером месяца в АПЛ
Лента новостей
-
"Сассуоло" намерен подписать экс-защитника "Рубина"
-
"Наполи" ждёт ответ от Верди
-
Караваев может оказаться в московском "Динамо"
-
Наби Кейта близок к переходу в "Ливерпуль"
-
"Ювентус" проявляет интерес к нападающему из КДНР
-
Новичок "Барселоны" Мина получил имя в честь героя мультфильма
-
Рюдигер высказался о безголевой серии Мораты
-
Спиридон возглавил сборную Молдовы
-
"Атлетико" может заменить Гризманна звездой Серии А
-
"Арсенал" готов отпустить Санчеса в "Манчестер Юнайтед" при одном условии
-
Боккетти: "Если все будут говорить, что "Локомотив" уже чемпион, мы не должны останавливаться"
-
"Реал" и ПСЖ поборются за ключевого игрока "Ромы"
-
"Сток Сити" определился с новым главным тренером
-
Батшуайи близок к переходу в "Севилью"
-
ПСЖ контактирует с представителями Канте
-
Президент "Лацио" может возглавить Федерацию футбола Италии
-
"Шахтёр" продлил контракт с Фредом
-
Рибери: "Хочу остаться в "Баварии" на как можно более длительный срок"
-
Венгер не собирается покидать "Арсенал"
-
Раньери прокомментировал несостоявшийся трансфер Моуры в "Нант"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Наполи
|17
|42
|2
|Ювентус
|17
|41
|3
|Интер Милан
|17
|40
|4
|Рома
|16
|38
|5
|Лацио
|16
|33
|6
|Сампдория
|16
|27
|7
|Аталанта
|17
|24
|8
|Милан
|17
|24
|9
|Фиорентина
|17
|23
|10
|Торино
|17
|23
|11
|Удинезе
|16
|21
|12
|Болонья
|17
|21
|13
|Кьево
|17
|21
|14
|Кальяри
|17
|17
|15
|Сассуоло
|17
|17
|16
|Кротоне
|17
|15
|17
|Дженоа
|17
|14
|18
|СПАЛ
|17
|14
|19
|Хеллас Верона
|17
|13
|20
|Беневенто
|17
|1