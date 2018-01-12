Доннарумма летом может покинуть "Милан"

Вратарь "Милана" Джанлуиджи Доннарумма летом может перейти в ПСЖ.

Как сообщает Le Figaro, голкипер уйдет из "Милана", если клуб не пробьется в Лигу Чемпионов.

Отметим, что "Милан" может пойти на этот трансфер, чтобы решить свои проблемы с финансовым фэйр-плей.

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