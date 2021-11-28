Доннарумма – лучший вратарь мира по версии IFFHS

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Доннарумма – лучший вратарь мира по версии IFFHS

Фото: инстаграм Джанлуиджи Доннаруммы/Автор неизвестен

Вратарь сборной Италии и "Пари Сен-Жермен" Джанлуиджи Доннарумма признан лучшим голкипером года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

Доннарумма занял первое место по результатам голосования, набрав 170 очков. Вторым стал вратарь "Баварии" Мануэль Нойер (75). В первую тройку также вошел голкипер "Челси" Эдуар Менди (40).

Топ-5 лучших вратарей года по версии IFFHS выглядит так:

1. Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ) - 170.
2. Мануэль Нойер ("Бавария") - 75.
3. Эдуар Менди ("Челси") - 40.
4. Эмилиано Мартинес ("Астон Вилла") - 25.
5. Ян Облак ("Атлетико") - 20.

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