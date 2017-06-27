Доннарумма: "Мне жаль, что вокруг меня создаётся такой ажиотаж"

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Доннарумма: "Мне жаль, что вокруг меня создаётся такой ажиотаж"

Вратарь "Милана" Джанлуиджи Доннарумма недоволен шумихой вокруг себя, вызванной ситуацией с отказом от продления контракта с клубом.

"Мне жаль, что вокруг меня создаётся такой ажиотаж. Сейчас я думаю о выступлении в сборной, а о будущем будем говорить позднее" - цитирует 18-летнего стража ворот Football Italia.

Напомним, что действующий контракт Доннаруммы с "Миланом" истекает летом 2018 года.

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