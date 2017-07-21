Доннарумма: "Моим кумиром в детстве был Буффон"

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Доннарумма: "Моим кумиром в детстве был Буффон"Вратарь "Милана" Джанлуиджи Доннарумма рассказал о своих кумирах. По словам молодого стража ворот, он старается подражать голкиперу "Баварии" Мануэлю Нойеру, а также первому номеру "Ювентуса" Джанлуиджи Буффону.

"Моим кумиром в детстве был Джанлуиджи Буффон. Сейчас мы с ним встречаемся в сборной, и он всегда мне помогает. Еще одним примером для меня является Мануэль Нойер. Я стараюсь подражать его игре и учиться у него", - сказал он.

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