Доннарумма может бесплатно уйти в "Барселону", но при одном условии
Фото инстаграм Джанлуиджи Доннаруммы
Голкипер "Милана" Джанлуиджи Доннарумма может следующий сезон начать в "Барселоне".
По информации AS, такой переход станет очень вероятным в случае непопадания "россонери" в Лигу Чемпионов по итогам сезона.
Агент итальянца Мино Райола уже связывался с "сине-гранатовыми" и предлагал им услуги своего клиента.
В "Барсе" позитивно воспринимают возможное подписание Доннаруммы. Клуб считает, что такая сделка позволит продать Марка-Андре тер Штегена, а вырученные деньги потратить на усиление других позиций.
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