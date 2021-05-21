Доннарумма может бесплатно уйти в "Барселону", но при одном условии

Фото инстаграм Джанлуиджи Доннаруммы

Голкипер "Милана" Джанлуиджи Доннарумма может следующий сезон начать в "Барселоне".

По информации AS, такой переход станет очень вероятным в случае непопадания "россонери" в Лигу Чемпионов по итогам сезона.

Агент итальянца Мино Райола уже связывался с "сине-гранатовыми" и предлагал им услуги своего клиента.

В "Барсе" позитивно воспринимают возможное подписание Доннаруммы. Клуб считает, что такая сделка позволит продать Марка-Андре тер Штегена, а вырученные деньги потратить на усиление других позиций.

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