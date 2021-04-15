Доннарумма может летом перейти в "Ювентус"

Фото инстаграм Джанлуиджи Доннаруммы

Вратарь "Милана" Джанлуиджи Доннарумма по-прежнему находится в списке интересов "Ювентуса".

По информации La Gazzetta dello Sport, агент итальянца Мино Райола обсуждал будущее своего клиента со спортивным директором "старой синьоры" Фабио Паратичи.

22-летний голкипер в июне может стать свободным агентом. Его контракт с клубом истекает, а договориться о продлении соглашения пока не удаётся.

В текущем сезоне Доннарумма сыграл за "Милан" 40 матчей и пропустил 48 голов.

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