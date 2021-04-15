Доннарумма может летом перейти в "Ювентус"
Фото инстаграм Джанлуиджи Доннаруммы
Вратарь "Милана" Джанлуиджи Доннарумма по-прежнему находится в списке интересов "Ювентуса".
По информации La Gazzetta dello Sport, агент итальянца Мино Райола обсуждал будущее своего клиента со спортивным директором "старой синьоры" Фабио Паратичи.
22-летний голкипер в июне может стать свободным агентом. Его контракт с клубом истекает, а договориться о продлении соглашения пока не удаётся.
В текущем сезоне Доннарумма сыграл за "Милан" 40 матчей и пропустил 48 голов.
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Определились полуфинальные пары Лиги Чемпионов
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17