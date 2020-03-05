Доннарумма может не сыграть с "Дженоа" из-за травмы

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Доннарумма может не сыграть с "Дженоа" из-за травмы

Голкипер "Милана" Джанлуиджи Доннарумма не участвовал в сегодняшней тренировке клуба, информирует Sky Sport Italia.

По данным источника, вратарь, скорее всего, пропустит матч Серии А с "Дженоа". Футболист получил травму в матче с "Фиорентиной" (1:1). Заменить игрока может голкипер Асмир Бегович

20-летний Доннарумма в этом сезоне провел 26 матчей, пропустил 33 гола и 10 раз отстоял "на ноль".

Матч "Милан" - "Дженоа" состоится 8 марта.

Не пропустите: Ибрагимович и Доннарумма могут уйти из "Милана", если клуб покинут Мальдини и Бобан| http://soccernews.ru
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