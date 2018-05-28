Доннарумма может остаться в "Милане"

Вратарь "Милана" Джанлуиджи Доннарумма может остаться в своём клубе ещё на один сезон, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, "россонери" готовы расстаться с 19-летним стражем ворот не менее чем за 70 миллионов евро, однако ни один клуб не намерен платить за него такие деньги.

В минувшем сезоне Доннарумма сыграл за "Милан" 53 матча, в которых пропустил 55 голов.

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