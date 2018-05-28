Доннарумма может остаться в "Милане"

Теги миланджанлуиджи доннарумма

Доннарумма может остаться в "Милане"

Вратарь "Милана" Джанлуиджи Доннарумма может остаться в своём клубе ещё на один сезон, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, "россонери" готовы расстаться с 19-летним стражем ворот не менее чем за 70 миллионов евро, однако ни один клуб не намерен платить за него такие деньги.

В минувшем сезоне Доннарумма сыграл за "Милан" 53 матча, в которых пропустил 55 голов.

Также читайте: Райола предложил "Ливерпулю" услуги нового вратаря. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Yas – победитель конкурса прогнозов на финал Лиги Чемпионов

Yas – победитель конкурса прогнозов на финал Лиги Чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 38 95
2 Наполи 38 91
3 Рома 38 77
4 Интер Милан 38 72
5 Лацио 38 72
6 Милан 38 64
7 Аталанта 38 60
8 Фиорентина 38 57
9 Торино 38 54
10 Сампдория 38 54
11 Сассуоло 38 43
12 Дженоа 38 41
13 Кьево 38 40
14 Удинезе 38 40
15 Болонья 38 39
16 Кальяри 38 39
17 СПАЛ 38 38
18 Кротоне 38 35
19 Хеллас Верона 38 25
20 Беневенто 38 21
Полная таблица

топ-5 тегов