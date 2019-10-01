Доннарумма может покинуть "Милан"
Вратарь "Милана" Джанлуиджи Доннарумма не хочет подписывать новый контракт с клубом, сообщает Corriere dello Sport.
По сведениям издания, миланский клуб был готов поднять зарплату голкиперу до шести миллионов евро в год, но получил отказ.
20-летний Доннарумма является воспитанником "Милан". Всего за клуб он провел 170 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 174 гола. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|18
|2
|Ювентус
|6
|16
|3
|Аталанта
|6
|13
|4
|Наполи
|6
|12
|5
|Рома
|6
|11
|6
|Лацио
|6
|10
|7
|Кальяри
|6
|10
|8
|Торино
|6
|9
|9
|Парма
|6
|9
|10
|Фиорентина
|6
|8
|11
|Болонья
|6
|8
|12
|Удинезе
|6
|7
|13
|Сассуоло
|6
|6
|14
|Хеллас Верона
|6
|6
|15
|Брешия
|6
|6
|16
|Милан
|6
|6
|17
|Лечче
|6
|6
|18
|Дженоа
|6
|5
|19
|СПАЛ
|6
|3
|20
|Сампдория
|6
|3