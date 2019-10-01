Доннарумма может покинуть "Милан"



Вратарь "Милана" Джанлуиджи Доннарумма не хочет подписывать новый контракт с клубом, сообщает Corriere dello Sport.

По сведениям издания, миланский клуб был готов поднять зарплату голкиперу до шести миллионов евро в год, но получил отказ.

20-летний Доннарумма является воспитанником "Милан". Всего за клуб он провел 170 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 174 гола. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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