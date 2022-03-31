Доннарумма может покинуть ПСЖ

Фото: соцсети Джанлуиджи Доннаруммы

Голкипер ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма недоволен своим положением в клубе.

Как сообщает Football Italia, 23-летний вратарь разочарован критикой в свой адрес, а также постоянной ротацией с Кейлором Навасом.

В связи с этим Доннарумма задумался над возвращением в Италию, где он ранее выступал за "Милан".

Соглашение Доннаруммы с ПСЖ рассчитано до лета 2026 года. В текущем сезоне он провел 19 игр, в которых пропустил 17 голов.

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