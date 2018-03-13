Доннарумма может продолжить карьеру в АПЛ

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Доннарумма может продолжить карьеру в АПЛ

Вратарь "Милана" Джанлуиджи Доннарумма летом может перебраться в Англию.

Как сообщает английская пресса, в услугах 19-летнего голкипера заинтересован "Челси". Однако этот трансфер состоится только в случае ухода Тибо Куртуа, которым интересуются "Реал" и ПСЖ.

Отметим, что ПСЖ также рассматривает вариант с покупкой Доннаруммы.

Читайте также: Переход Рейны в "Милан" может помочь ПСЖ подписать Доннарумму. | http://soccernews.ru

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