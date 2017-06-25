Доннарумма может сменить агента

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Доннарумма может сменить агента

Известный футбольный агент Мино Райола может лишиться одного из самых перспективных своих клиентов.

Как сообщает Football Italia, вратарь "Милана" Джанлуиджи Доннарумма задумался о смене агента, так как Райола и семья футболиста по-разному смотрят на будущее юного итальянца.

Отмечается, что Райола советует Доннарумме рассмотреть предложение от мадридского "Реала", а родственники стража ворот поддерживают позицию "Милана".

Не пропустите: "Милан" озвучил официальную позицию по Доннарумме. | http://soccernews.ru

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