Доннарумма может заработать в "Милане" 50 миллионов евро за пять лет

"Милан" не оставляет надежду продлить контракт с вратарем Джанлуиджи Доннаруммой, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По сведениям источника, миланский клуб готов предложить голкиперу пятилетний контракт на сумму 50 миллионов евро. В ближайшие дни руководство "Милана" встретится с агентом Доннаруммы Мино Райолой.

Напомним, что нынешнее соглашение между 18-летним Доннаруммом и "Миланом" истекает через год. Интерес к нему проявляют "Ювентус" и "Реал".

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