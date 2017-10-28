Доннарумма назвал вратарей, которыми он восхищается

Вратарь "Милана" Джанлуиджи Доннарумма назвал голкиперов, с которых берёт пример.

"Буффон - это история футбола, как на поле, так и за его пределами. Он всегда спокоен во время матчей. Он хочет играть в каждом поединке. Он очень серьезно относится к тренировкам, я вижу это в расположении сборной: он последний, кто покидает тренажерный зал, и первый, кто выходит на поле.

Кроме Буффона, есть много и других вратарей, которыми я восхищаюсь - Нойер, Куртуа, Льорис и Де Хеа. Мой уровень гораздо, гораздо ниже, чем у этих ребят" - приводит слова Доннаруммы Football Italia.

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