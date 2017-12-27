Доннарумма не поможет "Милану" в матче с "Интером"

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Доннарумма не поможет "Милану" в матче с "Интером"

Вратарь вратарь "Милана" Джанлуиджи Доннарумма пропустит четвертьфинальный матч Кубка Италии с "Интером", сообщает официальный сайт клуба.

Голкипер не сыграет в этом поединке из-за проблем с пахом. В ближайшее время он пройдет медицинское обследование, которое и определит сроки его восстановления. Стоит отметить, что вместо Доннаруммы в заявку включен 16-летний Маттео Сончин.

Матч "Милан" - "Интер" состоится сегодня, 27 декабря и начнется в 22:45 мск.

Не пропустите: Миранда и Д'Амброзио не сыграют с "Миланом". | http://soccernews.ru

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