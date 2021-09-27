Доннарумма не собирается уходить из ПСЖ
Фото: инстаграм Джанлуиджи Доннаруммы/Автор неизвестен
Итальянский вратарь "Пари Сен-Жермен" Джанлуиджи Доннарумма не собирается покидать клуб, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.
По сведениям источника, голкипер готов к конкуренции с основным голкипером Кейлором Навасом. Ранее сообщалось, что итальянец недоволен своим положением запасного вратаря.
В нынешнем сезоне 22-летний Доннарумма провел за ПСЖ провел два матча и пропустил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.
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|Команда
|М
|О
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|ПСЖ
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|Марсель
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|Ренн
|28
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|Лилль
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|5
|Ницца
|28
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|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13