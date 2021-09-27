Доннарумма не собирается уходить из ПСЖ

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Доннарумма не собирается уходить из ПСЖ

Фото: инстаграм Джанлуиджи Доннаруммы/Автор неизвестен

Итальянский вратарь "Пари Сен-Жермен" Джанлуиджи Доннарумма не собирается покидать клуб, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, голкипер готов к конкуренции с основным голкипером Кейлором Навасом. Ранее сообщалось, что итальянец недоволен своим положением запасного вратаря.

В нынешнем сезоне 22-летний Доннарумма провел за ПСЖ провел два матча и пропустил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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