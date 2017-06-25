Доннарумма не собирается увольнять Райолу



Вратарь "Милана" Джанлуиджи Доннарумма опроверг информацию о том, что он расстанется со своим агентом Мино Райолой.

"Доннарумма и Райола. Вчера, сегодня и завтра!" - написал голкипер в своем твиттере.

Ранее сообщалось, что новым агентом вратаря может стать его отец.

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