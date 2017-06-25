Доннарумма не собирается увольнять Райолу

Теги миланджанлуиджи доннаруммамино райола

Доннарумма не собирается увольнять Райолу
Вратарь "Милана" Джанлуиджи Доннарумма опроверг информацию о том, что он расстанется со своим агентом Мино Райолой.

"Доннарумма и Райола. Вчера, сегодня и завтра!" - написал голкипер в своем твиттере.

Ранее сообщалось, что новым агентом вратаря может стать его отец.

Не пропустите: Новым агентом Доннаруммы может стать его отец. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Кубок Конфедераций?
Все опросы

главное

Дневник Кубка Конфедераций: послание Дзюбы и Кокорина, победный юбилей Лёва и проход Чили

Дневник Кубка Конфедераций: послание Дзюбы и Кокорина, победный юбилей Лёва и проход Чили

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 38 91
2 Рома 38 87
3 Наполи 38 86
4 Аталанта 38 72
5 Лацио 38 70
6 Милан 38 63
7 Интер Милан 38 62
8 Фиорентина 38 60
9 Торино 38 53
10 Сампдория 38 48
11 Кальяри 38 47
12 Сассуоло 38 46
13 Удинезе 38 45
14 Кьево 38 43
15 Болонья 38 41
16 Дженоа 38 36
17 Кротоне 38 34
18 Эмполи 38 32
19 Палермо 38 26
20 Пескара 38 18
Полная таблица

топ-5 тегов