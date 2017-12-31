Доннарумма не заинтересован в уходе из "Милана"

Голкипер итальянского "Милана" Джанлуиджи Доннарумма не заинтересован в уходе из своего клуба.

" Что я отвечаю тем, кто спрашивает меня о моем будущем в "Милане"? Что я очень хорошо чувствую себя в "Милане" и что у меня есть еще четыре года контракта с клубом ", - приводит слова 18-летнего вратаря "россонери" la Gazetta dello Sport.

Напомним, вчера "Милан" сыграл вничью с "Фиорентиной". | soccernews.ru