Доннарумма не заинтересован в уходе из "Милана"

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Доннарумма не заинтересован в уходе из "Милана"Голкипер итальянского "Милана" Джанлуиджи Доннарумма не заинтересован в уходе из своего клуба.

"Что я отвечаю тем, кто спрашивает меня о моем будущем в "Милане"? Что я очень хорошо чувствую себя в "Милане" и что у меня есть еще четыре года контракта с клубом", - приводит слова 18-летнего вратаря "россонери" la Gazetta dello Sport.

Напомним, вчера "Милан" сыграл вничью с "Фиорентиной". | soccernews.ru

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