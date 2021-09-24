Доннарумма недоволен своим положением в ПСЖ
Фото твиттер Евро-2020
Голкипер ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма начал выражать недовольство дефицитом игровой практики, утверждает Corriere della Sera.
По сведениям издания, итальянец ожидал честной конкуренции с Кейлором Навасом, однако костариканец оказался в более привилегированном положении из-за дружеских отношений с латиноамериканцами, в частности, Лионелем Месси, Неймаром, Анхелем Ди Марией, Маркиньосом, Леандро Паредесом и другими.
Главный тренер парижан Маурисио Почеттино не хочет идти на конфронтацию, поэтому Навас играет чаще. Тем более, изначально наставник не просил подписывать нового вратаря.
22-летний Доннарумма перешёл из "Милана" в ПСЖ на правах свободного агента, заключив контракт на пять сезонов. На его счету 2 матча и 1 пропущенный гол.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13