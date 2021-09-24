Доннарумма недоволен своим положением в ПСЖ

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Доннарумма недоволен своим положением в ПСЖ

Фото твиттер Евро-2020

Голкипер ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма начал выражать недовольство дефицитом игровой практики, утверждает Corriere della Sera.

По сведениям издания, итальянец ожидал честной конкуренции с Кейлором Навасом, однако костариканец оказался в более привилегированном положении из-за дружеских отношений с латиноамериканцами, в частности, Лионелем МессиНеймаромАнхелем Ди МариейМаркиньосомЛеандро Паредесом и другими.

Главный тренер парижан Маурисио Почеттино не хочет идти на конфронтацию, поэтому Навас играет чаще. Тем более, изначально наставник не просил подписывать нового вратаря.

22-летний Доннарумма перешёл из "Милана" в ПСЖ на правах свободного агента, заключив контракт на пять сезонов. На его счету 2 матча и 1 пропущенный гол.

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