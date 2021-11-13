Доннарумма обеспокоен своим положением в ПСЖ

Фото: инстаграм Джанлуиджи Доннаруммы

Голкипер ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма высказался о своем положении в клубе.

"Конкуренция с Кейлором Навасом? На мои выступления это не влияет, однако, разумеется, меня это беспокоит, потому что это непросто. Как вы отметили, я всегда был основным вратарем, и иногда то, что я остаюсь в запасе, разочаровывает.

Однако я спокоен. Уверен, выход из ситуации будет найден", - приводит слова Доннаруммы Daily Mercato.

В этом сезоне Доннарумма сыграл 5 матчей в Лиге 1 за 13 туров.

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