Доннарумма обеспокоен своим положением в ПСЖ
Фото: инстаграм Джанлуиджи Доннаруммы
Голкипер ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма высказался о своем положении в клубе.
"Конкуренция с Кейлором Навасом? На мои выступления это не влияет, однако, разумеется, меня это беспокоит, потому что это непросто. Как вы отметили, я всегда был основным вратарем, и иногда то, что я остаюсь в запасе, разочаровывает.
Однако я спокоен. Уверен, выход из ситуации будет найден", - приводит слова Доннаруммы Daily Mercato.
В этом сезоне Доннарумма сыграл 5 матчей в Лиге 1 за 13 туров.
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