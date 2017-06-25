Доннарумма обсудит с "Миланом" продление соглашения

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Доннарумма обсудит с "Миланом" продление соглашения

Вратарь "Милана" Джанлуиджи Доннарумма заявил, что после Евро-2017 U21 обсудит с клубом продление соглашения.

"Сейчас я нахожусь в расположении молодёжной сборной Италии, вместе с которой надеюсь преподнести подарок всем фанатам. После молодёжного Евро я встречусь с семьёй и агентом, что обсудить продление соглашения с "Миланом" - написал Доннарумма в Instagtam.

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