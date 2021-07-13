Доннарумма объяснил, почему не праздновал завершение серии пенальти в финале Евро-2020

Теги италияанглияджанлуиджи доннаруммабукайо сака

Доннарумма объяснил, почему не праздновал завершение серии пенальти в финале Евро-2020

Фото твиттер Евро-2020

Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма прояснил свою сдержанную реакцию на отражённый пенальти от Букайо Саки, который принёс его команде победу над Англией в финальной игре Евро-2020.  

"Я не праздновал, потому что не понял, что мы выиграли", - признался Доннарумма

Напомним, что Италия победила Англию в серии пенальти со счётом 3:2 после ничьей 1:1 в основное время.

Для "Скуадры Адзурры" это второй в истории титул чемпиона Европы, первый был в 1968 году.

Не пропустите: Доннарумма выиграл все серии пенальти в своей карьере. | http://soccernews.ru
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