Доннарумма объяснил, почему не праздновал завершение серии пенальти в финале Евро-2020
Фото твиттер Евро-2020
Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма прояснил свою сдержанную реакцию на отражённый пенальти от Букайо Саки, который принёс его команде победу над Англией в финальной игре Евро-2020.
"Я не праздновал, потому что не понял, что мы выиграли", - признался Доннарумма.
Напомним, что Италия победила Англию в серии пенальти со счётом 3:2 после ничьей 1:1 в основное время.
Для "Скуадры Адзурры" это второй в истории титул чемпиона Европы, первый был в 1968 году.
Не пропустите: Доннарумма выиграл все серии пенальти в своей карьере. | http://soccernews.ru
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